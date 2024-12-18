Ричмонд
+12°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние зарубежные новости за 18 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 18 декабря 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Reuters: в Европе обсуждают отправку на Украину до 100 тыс. военных

Источник: Reuters

Европа обсуждает отправку на Украину до 100 тыс. военных в случае мира или перемирия. В коалицию войдут ФРГ, Франция, Италия, Британия и Польша. Роль контингента пока не определена: миротворцы или силы «сдерживания».

The Telegraph: США намерены разместить тактическое ядерное оружие в Британии

Угроза ядерного конфликта растет из-за новой гонки тактического ядерного оружия. Россия имеет около 2000 единиц ТЯО — в 10 раз больше, чем у США, что усиливает риск для Запада.

Bloomberg: доля российского газа в странах ЕС вновь увеличивается

Доля российского газа в импорте ЕС выросла до 19% в начале 2024 года после снижения до 14% в 2023 году. Россия уступает Норвегии (34%) и США (20%), но опережает Алжир. Среди крупнейших покупателей российского топлива остаются Австрия, Словакия и Венгрия.

Newsweek: лидеры ЕС просили Трампа продолжить поддержку Украины

Источник: AP 2024

Лидеры ЕС призвали Трампа сохранить поддержку Украины. Команда Трампа ведет переговоры с Киевом, готовясь к смене власти. Республиканец критикует помощь США Украине, затмевая Байдена на мировой арене.

Reuters узнал о риске энергетического кризиса в США

В течение 10 лет дефицит электроэнергии может затронуть половину США. Риск связан с ростом спроса из-за электрификации и ИИ, выводом старых станций и медленным вводом новых мощностей.