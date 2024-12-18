Последние зарубежные новости за 18 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Reuters: в Европе обсуждают отправку на Украину до 100 тыс. военных
Европа обсуждает отправку на Украину до 100 тыс. военных в случае мира или перемирия. В коалицию войдут ФРГ, Франция, Италия, Британия и Польша. Роль контингента пока не определена: миротворцы или силы «сдерживания».
The Telegraph: США намерены разместить тактическое ядерное оружие в Британии
Угроза ядерного конфликта растет из-за новой гонки тактического ядерного оружия. Россия имеет около 2000 единиц ТЯО — в 10 раз больше, чем у США, что усиливает риск для Запада.
Bloomberg: доля российского газа в странах ЕС вновь увеличивается
Newsweek: лидеры ЕС просили Трампа продолжить поддержку Украины
Reuters узнал о риске энергетического кризиса в США
В течение 10 лет дефицит электроэнергии может затронуть половину США. Риск связан с ростом спроса из-за электрификации и ИИ, выводом старых станций и медленным вводом новых мощностей.