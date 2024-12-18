Последние зарубежные новости за 18 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Доля российского газа в импорте ЕС выросла до 19% в начале 2024 года после снижения до 14% в 2023 году. Россия уступает Норвегии (34%) и США (20%), но опережает Алжир. Среди крупнейших покупателей российского топлива остаются Австрия, Словакия и Венгрия.