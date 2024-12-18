Воронежцам запретят шуметь с 13:00 до 15:00

Воронежская областная дума на заседании в среду, 18 декабря, одобрила изменения в региональный «закон об обеспечении тишины и покоя граждан», в соответствии с которым запрещено шуметь и нарушать покой с 22:00 до 7:00. В результате нововведений определен также период дневного времени, на который распространяется аналогичный запрет — с 13:00 до 15:00.