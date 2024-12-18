Воронежцам запретят шуметь с 13:00 до 15:00

Воронежская областная дума на заседании в среду, 18 декабря, одобрила изменения в региональный «закон об обеспечении тишины и покоя граждан», в соответствии с которым запрещено шуметь и нарушать покой с 22:00 до 7:00. В результате нововведений определен также период дневного времени, на который распространяется аналогичный запрет — с 13:00 до 15:00.
Запрет на шум предполагает штрафы для нарушителей тишины и покоя. За первое нарушение они составляют:
- для физических лиц — от 1 до 3 тыс. рублей;
- для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 15 до 30 тыс. рублей.
В случае повторного нарушения штрафы вырастают следующим образом:
- для физических лиц — от 4 до 5 тыс. рублей;
- для должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 60 до 100 тыс. рублей.
Запрет на шум сохраняется в выходные и праздничные дни. Ограничение распространяется как на жителей многоквартирных домов, так и на воронежцев живущих в частных домах.
В региональном законе предусмотрен ряд исключений. Среди прочего, разрешено шуметь при проведении организованных в установленном порядке спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Нововведения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования нормативного акта.