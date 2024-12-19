Армавир утвердит обновленный генплан в январе 2025 года

Публичные слушания по проекту изменений в генплан города проходят до 20 декабря 2024 года. Проект документа включает информацию о видах и назначении планируемых объектов местного значения, среди которых: объекты инфраструктуры, образования и культуры. Также указаны параметры функциональных зон и объектов федерального, регионального и местного значения.