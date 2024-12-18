Спецпосланник Трампа назвал убийство Кириллова «неразумным»

Убийство начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова «не было разумным шагом». Об этом заявил будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
«Я не думаю, что это было умно», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, убийство не было «шагом назад», однако оно относится к вещам, которые в рамках правил ведения войны «просто не делают».
Келлог, однако, выразил мнение, что это убийство не станет серьезным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, несмотря на резонанс.
Утром 17 декабря в результате взрыва в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте.
Служба безопасности Украины (СБУ) официально не признавала свою причастность к убийству Кириллова, однако, по информации Financial Times, именно завербованный СБУ агент заложил взрывчатку у подъезда. Представитель президента Дмитрий Песков указал на то, что заказчик преступления очевиден, это украинские спецслужбы.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью генерала. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал наказать виновных в убийстве Кириллова. По его словам, «преступная сущность киевского режима очевидна».