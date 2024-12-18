В США назвали провальной программу создания истребителей F-35

«Американскому народу пора осознать тот факт, что программа F-35 — полный провал. Большинство лидеров сферы национальной безопасности вряд ли скажут об этом в столь же резких выражениях, но некоторые из них уже молча признают правду, возможно, еще не до конца это осознавая», — говорится в статье.