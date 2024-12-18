Песков: надо использовать интерес мировых СМИ к Путину для донесения позиции РФ

«Наша страна и наш президент являются объектами повышенного интереса мировых СМИ. И хотя этот их интерес проявляется в такой однобокой, предвзятой, заказной, ангажированной информационной повестке дня, все-таки интерес есть, поэтому этот интерес нам надо использовать для того, чтобы нести через них всю нашу правду, нести через них информацию о себе, нашу позицию», — сказал Песков в эфире Первого канала.