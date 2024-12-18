Песков: надо использовать интерес мировых СМИ к Путину для донесения позиции РФ

«Наша страна и наш президент являются объектами повышенного интереса мировых СМИ. И хотя этот их интерес проявляется в такой однобокой, предвзятой, заказной, ангажированной информационной повестке дня, все-таки интерес есть, поэтому этот интерес нам надо использовать для того, чтобы нести через них всю нашу правду, нести через них информацию о себе, нашу позицию», — сказал Песков в эфире Первого канала.
«Пусть лучше она (позиция РФ — прим. ТАСС) звучит от первоисточника», — добавил он.
Основной поток вопросов все же ожидается от российских журналистов, часть из которых представит кремлевский пул, «героически сопровождающий президента целый год», напомнил представитель Кремля. Однако Песков подчеркнул, что планирует предоставлять слово всем присутствующим: «Регионы, чтобы как можно больше регионов задействовать, и блогеры, и какие-то интернет-издания. Это тоже новые медиа, это наша реальность, которая иногда имеет аудитории, сравнимые с телеканалами».
Прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет 19 декабря в 12:00 мск.