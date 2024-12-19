Вячеслав Федорищев пообщался с участниками Движения Первых на «Классной встрече»

«Не для кого не секрет, что можно стать успешным в любой профессии, только если быть активным. Под лежачий камень вода не течет. И вы, если приняли для себя такое решение в столь юном возрасте, жертвовать личным в пользу общественного, то это очень круто. У нас в Самарской области есть чем гордиться: история, природа, люди замечательные. Мы с вами живем в очень сильном регионе. Самара — промышленная, Самара — научная, Самара — культурная, Самара — спортивная. И я бы хотел, чтобы мы работали совместно с вами, занимались общественной деятельностью. И для нас важно, чтобы вы принимали решение оставаться учиться и жить здесь, дома», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.