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Госдеп распространил на связанные с «Севпотоком-2» суда и компании новые санкции

Государственный департамент США сообщил о включении ряда связанных с газопроводом «Северный поток-2» компаний и 17 судов в еще один санкционный список. Ранее о расширении санкционного списка, куда попали АО «Ардал», ООО «МТВ» и ООО «Фарватер», объявил американский Минфин.

Источник: AP 2024

«Госдепартамент вводит санкции в отношении ряда организаций, ранее попавших под ограничительные меры в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) за участие в строительстве газопровода “Северный поток-2”. Меры также вводятся против нескольких новых владельцев судов, ранее тоже подпавших под рестрикции», — сказано в комментарии американского внешнеполитического ведомства.

Под санкции попал оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG — и фирмы, преимущественно занятые в перевозках: «Ардал», «КВТ-Рус», «Коксохимтранс», «Мортранссервис», «Нобилити», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», «Фарватер». Рестрикции также затронут ФГБУ «Морская спасательная служба».

Ограничения также распространятся на несколько судов, участвовавших в строительстве газопровода, которое началось в 2018 году. Проект и не был завершен в связи с проблемами с сертификацией в Германии. Подрыв «Северных потоков» произошел в сентябре 2022 года. Изначально расследованием занимались ФРГ, Швеция и Дания, однако к февралю 2024 года они прекратили расследование. В августе сообщалось, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на гражданина Украины, инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. 27 ноября газета Die Welt сообщила, что для подрыва газопроводов разместили не менее шести бомб.

санкции