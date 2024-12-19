Госдеп распространил на связанные с «Севпотоком-2» суда и компании новые санкции

Ограничения также распространятся на несколько судов, участвовавших в строительстве газопровода, которое началось в 2018 году. Проект и не был завершен в связи с проблемами с сертификацией в Германии. Подрыв «Северных потоков» произошел в сентябре 2022 года. Изначально расследованием занимались ФРГ, Швеция и Дания, однако к февралю 2024 года они прекратили расследование. В августе сообщалось, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на гражданина Украины, инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. 27 ноября газета Die Welt сообщила, что для подрыва газопроводов разместили не менее шести бомб.