Госдеп распространил на связанные с «Севпотоком-2» суда и компании новые санкции

«Госдепартамент вводит санкции в отношении ряда организаций, ранее попавших под ограничительные меры в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) за участие в строительстве газопровода “Северный поток-2”. Меры также вводятся против нескольких новых владельцев судов, ранее тоже подпавших под рестрикции», — сказано в комментарии американского внешнеполитического ведомства.
Под санкции попал оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG — и фирмы, преимущественно занятые в перевозках: «Ардал», «КВТ-Рус», «Коксохимтранс», «Мортранссервис», «Нобилити», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», «Фарватер». Рестрикции также затронут ФГБУ «Морская спасательная служба».
Ограничения также распространятся на несколько судов, участвовавших в строительстве газопровода, которое началось в 2018 году. Проект и не был завершен в связи с проблемами с сертификацией в Германии. Подрыв «Северных потоков» произошел в сентябре 2022 года. Изначально расследованием занимались ФРГ, Швеция и Дания, однако к февралю 2024 года они прекратили расследование. В августе сообщалось, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на гражданина Украины, инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. 27 ноября газета Die Welt сообщила, что для подрыва газопроводов разместили не менее шести бомб.