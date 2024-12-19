Палата депутатов Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

Палата депутатов парламента Чехии, являющаяся нижней палатой, одобрила законопроект, предусматривающий запрет на двойное гражданство для граждан России. Об этом сообщается в CTK.
По данным агентства, законопроект поддержали 99 из 177 депутатов, присутствовавших на встрече. Оппозиционные силы выразили критику в адрес этого закона и заявили о намерении обратиться в Конституционный суд, если он будет окончательно принят.
Отмечается, что для окончательного утверждения законопроект должен быть рассмотрен и одобрен верхней палатой парламента, а затем подписан президентом для вступления в силу.
Ранее сообщалось, что Чехия намерена прекратить импорт нефти из России с июля следующего года. При этом трубопровод «Дружба», через который российская нефть попадает в Западную Европу, станет резервным каналом и будет заполнен даже после полного отказа от поставок из РФ.