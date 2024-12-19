Палата депутатов Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

Ранее сообщалось, что Чехия намерена прекратить импорт нефти из России с июля следующего года. При этом трубопровод «Дружба», через который российская нефть попадает в Западную Европу, станет резервным каналом и будет заполнен даже после полного отказа от поставок из РФ.