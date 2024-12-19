Президент Польши допустил отправку войск на Украину

Ранее замглавы Министерства обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава исчерпала почти все свои возможности военной помощи Украине. «Мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, однако, можно сказать, что мы приближаемся к крайней отметке и упираемся в стену», — объяснил он.