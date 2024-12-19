Блинкен допустил продуктивность переговоров с Россией по Украине

«Возможно, мы находимся в точке, где такие обсуждения (США с Россией — ред.) могли бы быть более продуктивными. Я надеюсь, что так и есть. Я уверен, что следующая администрация, если будет возможность, постарается проводить такие обсуждения. Посмотрим, сможем ли мы добиться определенного, хотя бы краткосрочного решения по Украине», — сообщил он, выступая в Совете по международным отношениям.