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Минфин США разрешил связанные с атомной энергетикой сделки с Газпромбанком

Такое решение позволит снова проводить операции по добыче, переработке и транспортировке урана.

Источник: Аргументы и факты

Минфин США одобрил проведение сделок с Газпромбанком, которые связаны с гражданской ядерной энергетикой, до 30 июня 2025 года. Эта информация была предоставлена в общей лицензии, выпущенной финансовым ведомством.

В документе говорится, что все операции, запрещенные указом президента 14024, в которых участвуют Газпромбанк или любые организации, где Газпромбанк имеет прямую или косвенную долю владения акциями 50 и более процентов, вновь разрешены при условии их связи с гражданской атомной энергетикой 30 июня 2025 года.

Данное решение позволяет проводить операции, касающиеся «добычи, очистки, переработки, обогащения, транспортировки или приобретения урана в любой форме, а также производства, генерации, передачи или обмена ядерной энергией, топлива или отходов и эксплуатации гражданских ядерных объектов».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт обратился к США с просьбой сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за российский газ.