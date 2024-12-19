На Украине силовики начали приходить с обысками к моделям OnlyFans

Украинские силовики начали приходить с обысками к моделям, зарегистрированным на сервисе OnlyFans, подозревая их в уклонении от уплаты налогов, сообщает «Страна.ua».
В публикации отмечается, что речь идёт о неуплате налогов в «особо крупных размерах». Обыски проводят сотрудники Бюро экономической безопасности.
По данным украинского издания, сведения обо всех украинцах, зарегистрированных на данной платформе, потребовал предоставить Шевченковский районный суд Киева.
Кроме того, сотрудники БЭБ устанавливают информацию о создателях контента, сведения о которых есть в распоряжении налоговой.
Ранее украинский парламентарий Данил Гетманцев заявил, что создатели контента на платформе OnlyFans обязаны декларировать свои доходы и уплачивать налоги.
Украинский депутат Ярослав Железняк рассказал, что на Украине хотят декриминализировать порно ради налогов от моделей OnlyFans.