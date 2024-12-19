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Soir: Бельгия не сможет вовремя поставить ВСУ обещанные F-16

Первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не состоится в текущем году.

Бельгийские власти не смогут до конца текущего года начать поставку Киеву истребителей F-16, заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Её слова цитирует бельгийское издание Soir. Заявление прозвучало в ходе визита министра в Польшу.

«Первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не состоится в этом году, как ранее было объявлено», — сказала Дедондер.

Глава Минобороны Бельгии уточнила, что задержка поставок связана с отсутствием подготовленных пилотов Вооружённых сил Украины, а также нехваткой запасных частей для истребителей.

Кроме того, в материале отмечается, что устаревшие самолёты F-16, которые находятся на вооружении ВВС Бельгии, должны заменить американские истребители F-35. Их поставки из Соединённых Штатов значительно отстают от графика.

Ранее сообщалось, что Брюссель позволил Киеву применять переданные ему истребители F-16 только в пределах Украины.