Глава МИД Турции допустил вывод турецких войск из Сирии

«Теперь, если мы увидим, что эти две основные проблемы исчезли, у нас нет причин оставаться в Сирии. Теперь мы видим, что предпринимаются правильные шаги в правильном направлении», — сказал Фидан и добавил, что Турция будет наблюдать за действиями новой сирийской администрации.