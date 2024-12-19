МИД КНДР: заявление G7 о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна искажает его суть

Представитель министерства иностранных дел Северной Кореи прокомментировал заявление стран G7 и ряда западных государств относительно взаимодействия России с КНДР, назвав их «сворой гангстеров».
Как отметил дипломат, недавнее заявление Соединенных Штатов и их партнёров из G7, а также Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и стран Европейского Союза является попыткой сформировать международное давление через санкции против Северной Кореи, и неправильно интерпретирует суть нормального взаимодействия между КНДР и Россией.
В министерстве подчёркнули, что такие «враждебные меры» со стороны США и их союзников не только становятся политической провокацией, но также посягают на суверенитет независимых стран, угрожая мировому миру и безопасности.
Северная Корея выразила серьёзную озабоченность и протест в связи с действиями западных государств.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что маневры Вашингтона против России, Китая и Северной Кореи, которые обладают атомным вооружением, могут привести к катастрофическим последствиям. По его словам, в стремлении удержать мировое первенство, США готовы идти на опасные стратегические риски.