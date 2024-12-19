МИД КНДР: заявление G7 о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна искажает его суть

Как отметил дипломат, недавнее заявление Соединенных Штатов и их партнёров из G7, а также Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и стран Европейского Союза является попыткой сформировать международное давление через санкции против Северной Кореи, и неправильно интерпретирует суть нормального взаимодействия между КНДР и Россией.