В России указали на двойные стандарты НАТО в вопросах обороны

Дипломат прокомментировал критику сотрудничества с КНДР со стороны Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что партнерство Москвы и Пхеньяна не направлено против третьих стран и не представляет угрозы для государств региона. «Вы же сами всегда говорили, что, по вашим правилам, НАТО — оборонительный союз, почему же вы так нервничаете сейчас, если речь идет о совместной обороне?» — отметил Небензя.