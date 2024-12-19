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Блинкен: США проводили эксперименты по смене власти в Иране

В настоящее время между США и Тегераном отсутствуют прямые дипломатические отношения.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на протяжении последних двух десятилетий Соединенные Штаты провели ряд экспериментов, стремясь к смене режима в Иране, однако эти попытки не увенчались успехом. Об этом он сказал в американском Совете по международным отношениям.

По словам Блинкена, Вашингтон пробовал «вкладываться» в поддержку иранского населения, но американские власти столкнулись с трудностями, действуя из-за рубежа. Блинкен напомнил, что в настоящее время между США и Тегераном отсутствуют прямые дипломатические отношения.

«Я бы очень осторожно относился к попыткам спроектировать что-либо извне», — подытожил он.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил начала войны с Ираном.