Участник СВО из Новосибирска сказал, что хотел бы спросить у Путина

19 декабря 2024 года президент России Владимир Путин проводит прямую линию. Жители страны готовятся задать свои вопросы. Замкомандира батальона «Буревестник» Добровольческого корпуса, новосибирец Александр Борматов раскрыл, что бы он хотел узнать у Владимира Путина.
Так, участник спецоперации спросил бы: не планируется ли усиление проекта «Время героев»? Напомним, в рамках данной программы участники и ветераны СВО проходят переобучение для работы на государственной службе.
«Чтобы ребята, которые получили должности в госорганах, могли сформировать свои команды. Нужно дать им возможность действительно проявить таланты в гражданской жизни», — сказал Александр Борматов.