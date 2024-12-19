Премьер-министр Италии Мелони призналась, что дружит с Маском

По словам Мелони, эта дружба «приносит пользу Италии». Она добавила, что может быть главой кабмина и «по совместительству» — подругой Маска. При этом Италия — это первая в Европе страна, которая приняла закон, регламентирующий деятельность частных лиц в космосе.