Премьер-министр Италии Мелони призналась, что дружит с Маском

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони имеет дружеские отношения с американским предпринимателем Илоном Маском. В этом сама политик призналась, выступая в верхней палате (Сенате) парламента.
По словам Мелони, эта дружба «приносит пользу Италии». Она добавила, что может быть главой кабмина и «по совместительству» — подругой Маска. При этом Италия — это первая в Европе страна, которая приняла закон, регламентирующий деятельность частных лиц в космосе.
«У меня отменные отношения с огромным числом людей, но это не значит, что я кому-то подчиняюсь. Я не допускаю никаких внешних вмешательств и отстаиваю национальные интересы», — указала Мелони.
Политик отметила, что сам Маск перестал нравится партиям левоцентристского толка. Причиной стало то, что он поддержал избранного американского лидера Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Илон Маск стал первым человеком, чье состояние на данный момент превышает 400 млрд долларов. Благодаря продаже акций предприниматель обогатился на 50 млрд.