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ТАСС: пуск реакторов «Адмирала Нахимова» назначен на третью декаду декабря

Крейсер «Адмирал Нахимов» находится в ремонте с 1999 года.

Пуск двух реакторов тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» намечен на третью декаду декабря текущего года, сообщает ТАСС.

Об этом агентству рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Физический пуск двух атомных реакторов “Адмирала Нахимова” планируется провести до завершения текущего года. До этого должна завершиться операция по размагничиванию корпуса крейсера без его выхода в море», — сказал он.

Крейсер «Адмирал Нахимов» находится в ремонте с 1999 года. В результате модернизации усилена ударная мощь крейсера. В частности, он будет нести десять универсальных корабельных «стрельбовых комплексов» на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс».

Гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко подчеркнул, что корабль может выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана в любых погодных и климатических условиях. После передачи флоту крейсер прослужит не менее 30 лет.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что ВМФ получит три подлодки проекта «Борей-А» до 2028 года.