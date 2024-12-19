В 2024 году почти 4 тысячи добровольцев отправились на СВО из Красноярска

«Умножьте это на количество матерей, жен и детей, вы поймете, сколько горожан лично затронуты военным конфликтом. Мы собрали советы по районам. Любой сформулированный запрос о помощи мы исполняем, будь то билеты в театр, абонемент в бассейн, дрова, уголь или покупка канцтоваров для ребенка в школу», — заявил Владислав Логинов.