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В 2024 году почти 4 тысячи добровольцев отправились на СВО из Красноярска

Почти 4 тыс. красноярцев отправились на СВО в 2024 году.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал глава города Владислав Логинов на встрече с журналистами.

В прошлом году, по словам мэра, на линию соприкосновения ушло 3 тыс. красноярцев.

«Умножьте это на количество матерей, жен и детей, вы поймете, сколько горожан лично затронуты военным конфликтом. Мы собрали советы по районам. Любой сформулированный запрос о помощи мы исполняем, будь то билеты в театр, абонемент в бассейн, дрова, уголь или покупка канцтоваров для ребенка в школу», — заявил Владислав Логинов.

Напомним, ранее в Красноярске для военнослужащих по контракту установили дополнительную единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Таким образом, с учетом новой выплаты от города они могут рассчитывать на единоразовое получение 1 млн рублей суммарно.

Также детям участников специальной военной операции выплатят по 10 тыс. рублей.