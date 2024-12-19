Белый дом заявил, что Трамп добивается приостановки работы правительства США

Как говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, опубликованном в среду, «республиканцы должны прекратить политические игры с двухпартийным соглашением» о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта 2025 года. В противном случае, по ее словам, однопартийцы Трампа «создадут нестабильность во всей стране».
Жан-Пьер полагает, что «Трамп и избранный вице-президент [Джеймс Дэвид] Вэнс приказали республиканцам приостановить работу правительства, они угрожают сделать именно это». Представитель Белого дома отметила, что при таком развитии событий будет нанесен ущерб многим американцам.
Трамп ранее подверг жесткой критике упомянутый законопроект о продлении финансирования федерального правительства. Он предусматривает выделение более $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий и другие нужды. Трамп подчеркнул, что из законопроекта следует исключить некоторые статьи расходов, а также включить в него положение об отмене или значительном повышении потолка госдолга страны. Он в ноябре впервые превысил $36 трлн.
Обеим палатам Конгресса до полуночи с пятницы на субботу по местному времени (08:00 мск субботы) нужно договориться о выделении дальнейшего финансирования, чтобы не допустить приостановления работы федерального правительства. Законодатели США до сих пор не одобрили проект бюджета на нынешний финансовый год, который начался 1 октября. Было утверждено временное финансирование работы федерального правительства только до 20 декабря.