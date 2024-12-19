Макрон и Зеленский обсудили размещение иностранных солдат на Украине

Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном, встреча состоялась в Брюсселе, сообщает РИА Новости.
Зеленский и Макрон договорились продолжить обучение Вооружённых сил Украины во Франции, а также обсудили возможное присутствие на Украине западных войск.
«Поблагодарил Макрона за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить ещё одну бригаду», — цитирует агентство высказывание Зеленского, которое прозвучало после встречи с президентом Франции.
Зеленский выразил надежду, что другие партнёры «присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных бригад ВСУ».
Помимо Макрона, Зеленский встретился с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.
Ранее сообщалось, что Макрон и Зеленский действовали осторожно на встрече с избранным президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.