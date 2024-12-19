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Макрон и Зеленский обсудили размещение иностранных солдат на Украине

Встреча состоялась в Брюсселе.

Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном, встреча состоялась в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

Зеленский и Макрон договорились продолжить обучение Вооружённых сил Украины во Франции, а также обсудили возможное присутствие на Украине западных войск.

«Поблагодарил Макрона за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить ещё одну бригаду», — цитирует агентство высказывание Зеленского, которое прозвучало после встречи с президентом Франции.

Зеленский выразил надежду, что другие партнёры «присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных бригад ВСУ».

Помимо Макрона, Зеленский встретился с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.

Ранее сообщалось, что Макрон и Зеленский действовали осторожно на встрече с избранным президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Макрон Эмманюэль