The Times: глава Минобороны Британии допустил отправку инструкторов на Украину

В интервью он заявил, что Лондон по-прежнему готов оказать Киеву любую поддержку. «(Следует.— “Ъ”) упростить для украинцев доступ (подготовке британцами.— “Ъ”) и работать с ними, чтобы помочь мотивировать и мобилизовать больше новобранцев», — заявил Хили.
Министр также высказал сомнения по поводу возможности быстрого завершения конфликта, о чем ранее говорил избранный президент США Дональд Трамп. Политик в рамках предвыборной кампании в ноябре обещал решить конфликт «в течение 24 часов». «Любой, кто считает, что можно будет легко переключиться с боестолкновений на переговоры, упускает из вида весьма вероятное обстоятельство: можно вести переговоры и продолжать сражаться», — высказал мнение глава британского Минобороны.
В ходе визита Джон Хили встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и детально ознакомил его с планами Соединенного Королевства по оказанию помощи в следующем году. Так, Лондон хочет не только расширить программу подготовки украинских солдат, но и передать ВСУ очередные партии оружия и сохранить финансирование. В ноябре Минобороны Соединенного Королевства отчиталось о подготовке с февраля 2022 года местными инструкторами порядка 50 тыс. украинских военных.
Ранее стало известно, что президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе обсудили вопрос о возможном размещении на украинской территории иностранного воинского контингента.