The Times: глава Минобороны Британии допустил отправку инструкторов на Украину

В ходе визита Джон Хили встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и детально ознакомил его с планами Соединенного Королевства по оказанию помощи в следующем году. Так, Лондон хочет не только расширить программу подготовки украинских солдат, но и передать ВСУ очередные партии оружия и сохранить финансирование. В ноябре Минобороны Соединенного Королевства отчиталось о подготовке с февраля 2022 года местными инструкторами порядка 50 тыс. украинских военных.