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О грандиозных перспективах для Хабаровского края рассказал Дмитрий Демешин

Губернатор Дмитрий Дёмин по итогам Восточного экономического форума — 2024 обозначил грандиозные перспективы для Хабаровского края.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Основа для них — это контуры нового миропорядка, которые активно проявляются в Азии. Глава региона подчеркнул:

«Президент России одобрил наши предложения по развитию Большого Уссурийского острова. Это большой прорыв — переход от многолетних разговоров к конкретике по созданию международного автомобильного пункта пропуска и соответствующей дорожной инфраструктуры».

Губернатор также отметил, что на полях ВЭФ-2024 Хабаровский край заключил 27 соглашений с инвесторами на общую сумму более 850 миллиардов рублей. Были достигнуты договоренности о сотрудничестве с главами ведущих компаний и промышленных предприятий страны. В списке «Вайлдберриз», «Полюс», «Полиметалл», «Хайлэнд Голд», Сбербанк, РЖД, Газпромбанк, Русгидро.

На сегодняшний день власти региона уже готовятся к следующему ВЭФ. Для этого используют тезисы доклада Росконгресса, подготовленного по итогам ВЭФ-2024.