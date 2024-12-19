О грандиозных перспективах для Хабаровского края рассказал Дмитрий Демешин

Губернатор также отметил, что на полях ВЭФ-2024 Хабаровский край заключил 27 соглашений с инвесторами на общую сумму более 850 миллиардов рублей. Были достигнуты договоренности о сотрудничестве с главами ведущих компаний и промышленных предприятий страны. В списке «Вайлдберриз», «Полюс», «Полиметалл», «Хайлэнд Голд», Сбербанк, РЖД, Газпромбанк, Русгидро.