Глава МИД Латвии Байба Браже написала жалобу в сервис такси. Она заявила, что ее вез водитель, который во время поездки разговаривал на русском языке.
Свой пост политик написала в социальной сети X* (бывшая Twitter). Там она указала, что рижские таксисты не имеют право на русскую речь.
Компания уже извинилась перед Браже. Администрация объяснила, что водитель — беженец с Украины. Он не знает латышского языка и может говорить только на русским.
«Русский язык не должен быть единственным языком общения», — написала глава ведомства.
Ранее сообщалось, что власти Латвии отчаянно борются за уничтожение всего русского в стране. Так, недавно в Риге демонтировали памятник русскому военачальнику и государственному деятелю Михаилу Барклаю-де-Толли.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.