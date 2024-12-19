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Главу МИД Латвии Браже возмутил русскоговорящий украинский таксист в Риге

Водитель такси является украинским беженцем, который не знает ни национальный, ни латышский языки.

Глава МИД Латвии Байба Браже написала жалобу в сервис такси. Она заявила, что ее вез водитель, который во время поездки разговаривал на русском языке.

Свой пост политик написала в социальной сети X* (бывшая Twitter). Там она указала, что рижские таксисты не имеют право на русскую речь.

Компания уже извинилась перед Браже. Администрация объяснила, что водитель — беженец с Украины. Он не знает латышского языка и может говорить только на русским.

«Русский язык не должен быть единственным языком общения», — написала глава ведомства.

Ранее сообщалось, что власти Латвии отчаянно борются за уничтожение всего русского в стране. Так, недавно в Риге демонтировали памятник русскому военачальнику и государственному деятелю Михаилу Барклаю-де-Толли.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.