Маск назвал помощь Киеву одним из худших решений США

Американский бизнесмен Илон Маск подверг критике решения властей Соединённых Штатов о предоставлении военной помощи Украине.
«Один из худших законопроектов в истории», — написал он в соцсети X*.
Маск прокомментировал высказывание общественного деятеля Джози Глаба, который рассказал о «спорных и непопулярных» решениях администрации действующего американского лидера Джо Байдена.
В частности, речь идёт о помощи Киеву на 60 миллиардов долларов, а также финансировании 12 биолабораторий.
Ранее сообщалось, что избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может отменить выделенный Киеву кредит в 20 миллиардов долларов.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.