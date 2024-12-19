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Маск назвал помощь Киеву одним из худших решений США

В частности, речь идёт о помощи Украине на 60 миллиардов долларов.

Американский бизнесмен Илон Маск подверг критике решения властей Соединённых Штатов о предоставлении военной помощи Украине.

«Один из худших законопроектов в истории», — написал он в соцсети X*.

Маск прокомментировал высказывание общественного деятеля Джози Глаба, который рассказал о «спорных и непопулярных» решениях администрации действующего американского лидера Джо Байдена.

В частности, речь идёт о помощи Киеву на 60 миллиардов долларов, а также финансировании 12 биолабораторий.

Ранее сообщалось, что избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может отменить выделенный Киеву кредит в 20 миллиардов долларов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.