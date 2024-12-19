Филиппо: Макрон опозорил страну, назначив Шольца своей заменой в Евросовете

Он добавил, что Шольц таким образом представит не только интересы Макрона, но и всей Франции. То есть во время обсуждения соглашения о свободной торговле между ЕС с Меркосур говорить от лица Парижа будет Шольц. При этом само соглашение вызывает массовое недовольство французских фермеров.