Филиппо: Макрон опозорил страну, назначив Шольца своей заменой в Евросовете

Французский лидер Эммануэль Макрон предал свою страну. Такое заявление сделал глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X* (бывшая Twitter).
Он прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Европейском совете. Макрону срочно нужно было уехать на Майотту. На время своего отсутствия он назначил канцлера Германии Олафа Шольца своим представителем.
«Как не стыдно! Германия, должно быть, смеется! Для чего Франции нужны премьер-министр и министр иностранных дел?!» — возмутился Филиппо.
Он добавил, что Шольц таким образом представит не только интересы Макрона, но и всей Франции. То есть во время обсуждения соглашения о свободной торговле между ЕС с Меркосур говорить от лица Парижа будет Шольц. При этом само соглашение вызывает массовое недовольство французских фермеров.
Филиппо назвал Макрона предателем. Он призвал отправить его в отставку, а саму Францию — вывести из Европейского союза.
Напомним, что французский президент отправился на остров Майотту в Индийском океане, чтобы поддержать сограждан. Они пострадали от разрушительного циклона «Шидо».
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.