Трампа обвинили в приказе республиканцам остановить работу правительства

Команда действующего лидера США Джо Байдена обвинила будущего президента Дональда Трампа в том, что он якобы поручил своим коллегам-республиканцам остановить работу федерального правительства. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство, и они угрожают сделать именно это», — сказала Жан-Пьер.
Она отметила, что такие шаги представляют угрозу для стабильности всей страны.
Ранее стало известно, что Трамп получил достаточное число голосов выборщиков для официального утверждения победы на выборах. Республиканец получил 40 голосов выборщиков Техаса, ещё 30 голосов присудили выборщики Флориды, 19 голосов получены от выборщиков из Пенсильвании.