Трампа обвинили в приказе республиканцам остановить работу правительства

Команда действующего лидера США Джо Байдена обвинила будущего президента Дональда Трампа в том, что он якобы поручил своим коллегам-республиканцам остановить работу федерального правительства. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.