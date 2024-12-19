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В Екатеринбурге привели к присяге новых судей

Двое новых судей приняли присягу во Дворце правосудия, а четырнадцать — получили удостоверения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Областного суда Свердловской области.

Впервые приняла присягу Мария Коростелева, судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Также сегодня приняла присягу Елена Серебрякова, новая мировая судья судебного участка № 4 Железнодорожного судебного района. С напутственным словом к новым коллегам обратился председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.

Также в торжественной обстановке были вручены удостоверений федеральным судьям, назначенным на должности Указом Президента РФ. Документы получили: Сергей Савинов, председатель Академического районного суда; Вероника Лазарева, заместитель председателя Ленинского районного суда; Лилия Батрышина, судья Академического районного суда; Екатерина Лобанова, судья Академического районного суда; Никита Шатуленко, судья Академического районного суда; Наталья Волошкова, судья Ивдельского городского суда; Алёна Базина, судья Карпинского городского суда; Нина Козлова, судья Октябрьского районного суда; Екатерина Королёва, судья Орджоникидзевского районного суда; Алина Шаяхметова, судья Ревдинского городского суда; Наталья Арсёнова Юрьевна, судья Синарского районного суда г. Каменска-Уральского; Алина Фахретденова, судья Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил; Виктория Бочкарева Станиславовна, судья Чкаловского районного суда; Михаил Корякин, судья Свердловского областного суда.

Как ранее сообщалось, Артемовский городской суд Свердловской области рассмотрел ходатайство следственных органов о срока содержания под стражей продлении Константину Трофимову — экс-главе Артемовского городского округа.

Константин Трофимов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 и частью 4 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации — «получение взятки в особо крупном размере» и «получение взятки главой органа местного самоуправления».