В Екатеринбурге привели к присяге новых судей

Также в торжественной обстановке были вручены удостоверений федеральным судьям, назначенным на должности Указом Президента РФ. Документы получили: Сергей Савинов, председатель Академического районного суда; Вероника Лазарева, заместитель председателя Ленинского районного суда; Лилия Батрышина, судья Академического районного суда; Екатерина Лобанова, судья Академического районного суда; Никита Шатуленко, судья Академического районного суда; Наталья Волошкова, судья Ивдельского городского суда; Алёна Базина, судья Карпинского городского суда; Нина Козлова, судья Октябрьского районного суда; Екатерина Королёва, судья Орджоникидзевского районного суда; Алина Шаяхметова, судья Ревдинского городского суда; Наталья Арсёнова Юрьевна, судья Синарского районного суда г. Каменска-Уральского; Алина Фахретденова, судья Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил; Виктория Бочкарева Станиславовна, судья Чкаловского районного суда; Михаил Корякин, судья Свердловского областного суда.