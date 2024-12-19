Ратмир Мавлиев занял 5 место в национальном рейтинге мэров России

Высокое место в Топ-5 «Национального рейтинга» обусловлено целым рядом факторов, в том числе успешно реализуемой повесткой развития столицы Башкирии и рядом результативных действий самого сити-менеджера.
«Одним из основополагающих факторов роста аппаратного веса градоначальника стало то, что ему удалось найти общий язык практически со всеми ключевыми игроками команды Главы РБ Радия Хабирова, став заметной фигурой в команде руководителя региона», — отмечают составители рейтинга.
В исследование, подготовленное центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ, вошли главы 88 городов страны. Результаты получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов экспертов.