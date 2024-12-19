Глава Екатеринбурга протестировал каток на площади 1905 года

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встал на коньки, чтобы протестировать новый каток на центральной площади города, который откроется 21 декабря. Видео, на котором мэр катается по льду, опубликовано в его Telegram-канале.
«Совсем скоро каток будет принимать всех многочисленных гостей, жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Всех ждем!» — сказал градоначальник.
Напомним, городской каток на площади 1905 года 21 декабря откроет шоу знаменитого российского фигуриста Ильи Авербуха. В представлении примут участие Олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и другие.