Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия продлила режим усиленного контроля границы с Беларусью

Дополнительные меры безопасности на границе Рига ввела год назад, сроки их действия регулярно продлеваются.

Источник: Комсомольская правда

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Правительство Латвии приняло решение о продлении режима усиленного контроля границы в Беларусью, об этом сообщается на сайте латвийского кабмина.

Усиленный режим работы пограничной системы будет действовать до 30 июня 2025 года. Он коснется административных территорий Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского и Даугавпилского уездов.

«Приказ издан в целях обеспечения нерушимости государственной границы и предотвращения угроз государству и недопущения въезда лиц в страну в непредназначенных для этого месте и времени, а также пресечения таких попыток».

говорится на сайте.

Помимо того, указывается, что строительство инфраструктуры технических средств ограничения нелегальной миграции планируется обеспечить до конца 2026 года.

По данным латвийской стороны, всего с 1 января 2024 года было предотвращено 5388 случаев незаконного пересечения государственной границы.

Республика усилила охрану границы с Беларусью в августе 2023 года. Была проведена дополнительная мобилизация пограничников, пересмотрены графики их отпусков.

Позже действие особого режима на приграничных территориях неоднократно продлевалось.

Затраты, связанные с реализацией мероприятий на границе, покрываются за счет государственного бюджета Латвии по статье «непредвиденные расходы».