Латвия продлила режим усиленного контроля границы с Беларусью

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Правительство Латвии приняло решение о продлении режима усиленного контроля границы в Беларусью, об этом сообщается на сайте латвийского кабмина.
Усиленный режим работы пограничной системы будет действовать до 30 июня 2025 года. Он коснется административных территорий Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского и Даугавпилского уездов.
«Приказ издан в целях обеспечения нерушимости государственной границы и предотвращения угроз государству и недопущения въезда лиц в страну в непредназначенных для этого месте и времени, а также пресечения таких попыток».
Помимо того, указывается, что строительство инфраструктуры технических средств ограничения нелегальной миграции планируется обеспечить до конца 2026 года.
По данным латвийской стороны, всего с 1 января 2024 года было предотвращено 5388 случаев незаконного пересечения государственной границы.
Республика усилила охрану границы с Беларусью в августе 2023 года. Была проведена дополнительная мобилизация пограничников, пересмотрены графики их отпусков.
Позже действие особого режима на приграничных территориях неоднократно продлевалось.
Затраты, связанные с реализацией мероприятий на границе, покрываются за счет государственного бюджета Латвии по статье «непредвиденные расходы».