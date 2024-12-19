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Полпред Артем Жога впервые побывал в Суворовском училище в Екатеринбурге

Екатеринбургскому суворовскому военному училищу исполнился 81 год.

Источник: соцсети

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога накануне впервые посетил Екатеринбургское суворовское военное училище, которому сегодня, 19 декабря, исполнился 81 год.

Жога принял участие в торжественном открытии барельефов, посвященным двум выпускникам училища, удостоенным «Золотой Звезды».

«Первый Герой — хорошо знакомый мне генерал-лейтенант Сергей Мильчаков. Служил под его командованием, знаю его, как настоящего боевого офицера, — написал Жога в своем Telegram-канале. — Второй барельеф был открыт в честь Максима Рыбакова, Героя России посмертно. Он погиб 2 февраля этого года, отражая атаку, грамотными действиями сорвав замысел противника».

Также полпред президента поучаствовал в открытии класса БПЛА. Для него с помощью донецких общественников закупили оборудование, учебные дроны и ноутбуки.

Артем Жога пообщался с суворовцами и поздравил их с наступающим Новым годом, пожелав свершения всех их желаний.

образование