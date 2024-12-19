Песков рассказал, что обращения россиян, связанные с СВО, проанализируют

«Естественно, граждан больше всего волнует и интересует специальная военная операция и все, что с ней связано. А дальше идет очень многое: это и непосредственно ход специальной военной операции, это и обеспечение потребностей фронта, это и обеспечение наших героев СВО и их семей, работа с инвалидами, помощь в трудоустройстве. И дальше это все разбивается еще на более мелкие подтемы. Поэтому здесь можно анализировать серьезно, нужно. И этот анализ будет проводиться», — сказал он.