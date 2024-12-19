Песков рассказал, что обращения россиян, связанные с СВО, проанализируют

«Естественно, граждан больше всего волнует и интересует специальная военная операция и все, что с ней связано. А дальше идет очень многое: это и непосредственно ход специальной военной операции, это и обеспечение потребностей фронта, это и обеспечение наших героев СВО и их семей, работа с инвалидами, помощь в трудоустройстве. И дальше это все разбивается еще на более мелкие подтемы. Поэтому здесь можно анализировать серьезно, нужно. И этот анализ будет проводиться», — сказал он.
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень. По последним данным, на нее уже поступило более 1,8 миллиона обращений.
Оставить вопросы можно по телефону 8−800−200−40−40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. По словам Пескова, он помогает моментально классифицировать вопросы, разделять их по темам, по географии и по различным аспектам конкретной проблемы.