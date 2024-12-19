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Заместителем губернатора Волгоградской области назначили Ларису Савину

Экс-председатель облкомобразования на новом посту будет курировать социальные вопросы. Соответствующее решение 18 декабря принял глава региона Андрей Бочаров.

Лариса Савина начала свой трудовой путь в сфере образования, работая воспитателем в городском лагере, учителем русского языка и литературы, заместителем директора школы, а затем стала руководителем образовательного учреждения.

Она продолжила свою карьеру в должности замначальника территориального управления комитета по образованию администрации Волгограда. Затем Лариса Савина возглавила это подразделение. Позже она работала в профильном комитете обладминистрации в должности заместителя председателя, а затем и руководителя.

Итоги ее работы высоко оценили депутаты Волгоградской облдумы и руководство региона на стратегической сессии. На новом посту Лариса Савина будет курировать вопросы развития системы образования, соцзащиты населения, молодежной политики и культуры.

Временно исполнять обязанности председателя облкомобразования будет Марина Тетерук. Ранее она занимала должность заместителя руководителя этого комитета.

Добавим, 18 декабря в рамках заседаний профильных комитетов облдумы на должность председателя комитета юстиции региона рекомендовали Викторию Романову, на пост руководителя облкомтерполитики предложили кандидатуру Михаила Битюцкого, а на должность председателя облкомказачества — кандидатуру Эдуарда Давыдовского.