Заместителем губернатора Волгоградской области назначили Ларису Савину

Лариса Савина начала свой трудовой путь в сфере образования, работая воспитателем в городском лагере, учителем русского языка и литературы, заместителем директора школы, а затем стала руководителем образовательного учреждения.
Она продолжила свою карьеру в должности замначальника территориального управления комитета по образованию администрации Волгограда. Затем Лариса Савина возглавила это подразделение. Позже она работала в профильном комитете обладминистрации в должности заместителя председателя, а затем и руководителя.
Итоги ее работы высоко оценили депутаты Волгоградской облдумы и руководство региона на стратегической сессии. На новом посту Лариса Савина будет курировать вопросы развития системы образования, соцзащиты населения, молодежной политики и культуры.
Временно исполнять обязанности председателя облкомобразования будет Марина Тетерук. Ранее она занимала должность заместителя руководителя этого комитета.
Добавим, 18 декабря в рамках заседаний профильных комитетов облдумы на должность председателя комитета юстиции региона рекомендовали Викторию Романову, на пост руководителя облкомтерполитики предложили кандидатуру Михаила Битюцкого, а на должность председателя облкомказачества — кандидатуру Эдуарда Давыдовского.