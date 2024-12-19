Мирзиёев: Лучше использовать передовые программы в фармацевтике и готовить свои кадры

"Мы привлекаем инвесторов из развитых стран. Как они оценивают Узбекистан? Через общение с вами. Главное богатство нашей страны — молодежь! Лучше использовать передовые программы в фармацевтике и готовить своих специалистов, чем платить иностранным специалистам и зависеть от них. Именно поэтому мы создаем новый университет и внедряем дуальное образование. Здесь вы сможете получить не только теоретические знания, но и закрепить их на практике.