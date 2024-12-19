Мирзиёев: Лучше использовать передовые программы в фармацевтике и готовить свои кадры

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Лучше использовать передовые программы в фармацевтике и готовить своих специалистов, чем платить иностранным и зависеть от них, сказал Шавкат Мирзиёев в ходе посещения инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Tashkent Pharma Park». Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Выпускникам вуза будут выдавать дипломы международного образца от университетов Ёнсе (Южная Корея), Сандерленда и Де Монфор (Великобритания). Кроме того, налажено научное сотрудничество с университетами Данди, Пусана и Пердью.
Университет уже в этом учебном году принял первых студентов.
"Мы привлекаем инвесторов из развитых стран. Как они оценивают Узбекистан? Через общение с вами. Главное богатство нашей страны — молодежь! Лучше использовать передовые программы в фармацевтике и готовить своих специалистов, чем платить иностранным специалистам и зависеть от них. Именно поэтому мы создаем новый университет и внедряем дуальное образование. Здесь вы сможете получить не только теоретические знания, но и закрепить их на практике.
Далее глава республики ознакомился с деятельностью логистического центра «Grand Pharm Logistics Hub» в Зангиатинском районе Ташобласти.
Хаб находится на территории инновационного кластера «Tashkent Pharma Park» и занимает площадь 10 гектаров.
В рамках проекта стоимостью $40 млн здесь построили трехэтажное административное здание, склады, гостиницу, столовую и общежитие. Создали более 300 рабочих мест.
Площадь складских помещений — 50 тыс. квадратных метров. Центр может принимать, хранить и распределять крупные партии фармпродукции в соответствии с международными стандартами. Все процессы полностью цифровизированы.
Логистический центр также станет важной поддержкой для других производителей, входящих в кластер «Tashkent Pharma Park». Он предоставляет услуги хранения и экспорта продукции через международную систему SAP. Имеются сертификаты GDP и GSP, лицензии на таможенные склады и международные перевозки.
Для соблюдения высоких стандартов качества здесь установили системы охлаждения воздуха, которые обеспечивают стабильную температуру даже во время погрузки грузов. Центр также предоставляет услуги транспортировки более чем 20 грузовыми автомобилями, для которых организованы стоянки и техобслуживание.
На сегодняшний день установлены логистические связи с Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, Германией, Польшей, Францией, Венгрией, Румынией и Турцией. География сотрудничества продолжает расширяться.
Диалог продолжился уже с руководителями фармпредприятий.
Глава республики выдвинул ряд инициатив по локализации производства и расширению экспорта.
«Асакабанк» и Агентство по развитию фармотрасли совместно с крупными предприятиями разработают программу до 2025 года по освоению и выпуску 200 востребованных видов лекарств, что позволит увеличить объем производства вдвое. На реализацию таких проектов направят $400 млн, привлеченных на льготных условиях.
Создадут Инвестиционный фонд передовых фармацевтических проектов, который станет долевым участником и катализатором для проектов в таких направлениях, как биофармацевтика, клеточные технологии и онкология.
Фонд реконструкции и развития откроет «Асакабанку» кредитную линию на $100 млн для проектов в сфере. Эти средства будут выдавать и на услуги лизинга.
Также «Асакабанк» откроет венчурную компанию с капиталом $10 млн для финансирования стартапов и коммерциализации новых разработок. Компании могут выделить дополнительные средства без экспертизы в объеме, равном размеру самостоятельно привлеченных инвестиций.
Кроме того, определено, что на поддержку новых разработок из Инновационного фонда направят 20 млрд сумов в форме грантов. Эти средства предназначены для превращения новых отечественных лекарственных разработок в коммерческие проекты и поддержки стартапов.
Срок действия таможенных льгот для местных фармпредприятий, который заканчивается 1 января 2025 года, продлят еще на три года.
Речь шла и о том, что отечественные предприятия готовы выпускать препараты по технологии и рецептуре ведущих зарубежных фармкомпаний. Однако для такой кооперации отсутствует необходимая правовая база, каждое такое лекарство необходимо клинически испытывать и регистрировать в качестве нового продукта. На это уходит немало времени. В связи с этим Мирзиёев отметил важность упрощения данного порядка.
В целях расширения экспорта расходы предпринимателей на получение сертификатов Управления США по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) и Европейского медицинского агентства (EMA) будут покрываться за счет бюджета.
«В стране развивается сфера производства субстанций и косметических компонентов растительного происхождения. Для поддержки этой работы в рамках проектов “Асакабанка” в следующем году будут созданы плантации площадью 5 гектаров по каждому виду лекарственных растений и реализованы 5 пилотных проектов по их переработке».
В целом определено, что в фармотрасли сформируют портфель проектов общей стоимостью $1 млрд. Они будут направлены на обеспечение качества самых востребованных лекарств на уровне, не уступающем зарубежным аналогам, усиление конкуренции и повышение доступности цен.