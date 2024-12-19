Лукашенко назвал предприятие завтрашнего дня в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 декабря, в четверг, обратился к руководству, сотрудникам, ветеранам организации «Пеленг» с 50-летием со дня образования и назвал предприятие завтрашнего дня в Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что полвека назад центральное конструкторское бюро «Пеленг» начало разработку, выпуск уникальных оптико-электронных систем. Он добавил, что на протяжении всех этих лет предприятие остается лидером в области космического приборостроения, охранных систем и средств оперативно-разыскной деятельности, специальной оптоэлектроники для вооружения и военной техники.
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что предприятие по праву заслужило почетное наименование «предприятие завтрашнего дня». Он уточнил, что продукция «Пеленга» сейчас хорошо известна во многих регионах мира. Кроме того, Лукашенко добавил, что успехи предприятия стали возможны благодаря опыту, высокому профессионализму, трудолюбию большого сплоченного коллектива, деятельность которого направлена на укрепление обороноспособности Беларуси, на решение научно-технических и производственных задач фактически любого уровня сложности.
— Пусть так будет и впредь, — заявил Александр Лукашенко.