Лукашенко назвал предприятие завтрашнего дня в Беларуси

Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что предприятие по праву заслужило почетное наименование «предприятие завтрашнего дня». Он уточнил, что продукция «Пеленга» сейчас хорошо известна во многих регионах мира. Кроме того, Лукашенко добавил, что успехи предприятия стали возможны благодаря опыту, высокому профессионализму, трудолюбию большого сплоченного коллектива, деятельность которого направлена на укрепление обороноспособности Беларуси, на решение научно-технических и производственных задач фактически любого уровня сложности.