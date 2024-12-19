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Сергей Собянин утвердил планы развития территорий в нескольких районах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что на заседании президиума правительства города утвердил планы развития территорий в нескольких районах столицы.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Утвердили проект планировки территории в районе Царицыно. На месте устаревших складов промзоны “Котляково” появится современный жилой квартал для программы реновации, школа на тысячу учеников, детский сад для 250 малышей и спорткомплекс с бассейном», — говорится в сообщении.

Также принято решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе Дорогомилово. «Недалеко от московского городского вокзала “Кутузовская” и пересечения Кутузовского проспекта с ТТК возведут объекты общественно-делового назначения. Город получит 1,9 тыс. новых рабочих мест», — отметил мэр.

Помимо этого, одобрен план строительства многофункционального спортивно-тренировочного комплекса в районе Хорошево-Мневники. Проект будет реализован за счет частных инвестиций по программе стимулирования создания мест приложения труда.

Собянин Сергей