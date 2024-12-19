Над регионами России сбили 84 БПЛА. Военная операция, день 1030-й

Дежурные средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Ростовской областью, 21 над Брянской, 14 над Белгородской, шесть над Воронежской, по три над Курской и Тамбовской областями, один над Краснодарским краем. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион атаковали три ракеты. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина вступит в НАТО, но в стране нужно провести реформы и укрепить демократию. «Газета.Ru» ведет хронику событий.