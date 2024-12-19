Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с добровольцами Самарской области

В среду, 18 декабря, в Самарской области стартовал 23-й Форум добровольцев. В Молодежном центре собрались волонтеры, общественные активисты и руководители организаций, развивающих добровольчество. С участниками форума встретился губернатор Вячеслав Федорищев.
Глава области поблагодарил волонтеров за их работу. Он отметил, что добровольчество — это высшая форма служения обществу. Губернатор пообещал расширить поддержку для волонтерских организаций.
«Все, что от нас зависит, мы будем делать, делать больше для того, чтобы у вас, у ваших товарищей было больше возможностей для развития. Наверное, в этом и есть ценность нашего российского общества — в том, что мы, не ища выгоды для себя, готовы делиться и дарить свое время, свои знания, свое сердце, свой интеллект для решения нашей общей задачи», — заявил Вячеслав Федорищев.
Во время церемонии награждения губернатор вручил отличившимся добровольцам грамоты, медали и почетные знаки, отметив их вклад в развитие волонтерского движения и социальные проекты.
В регионе сейчас насчитывается более 200 тысяч добровольцев. Самарская область входит в число лидеров по развитию добровольческого движения в России. Губерния неоднократно побеждала в конкурсе «Регион добрых дел».
После награждения волонтеры смогли задать губернатору свои вопросы. Руководитель спасательного отряда Антон Птичкин попросил помощь в поиске помещения для штаба, а Виктория Колчина из движения «Волонтеры Победы» затронула тему подготовки к мероприятиям в честь 80-летия Великой Победы и поздравлении ветеранов.
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что на недавнем заседании оргкомитета «Победа» были приняты решения относительно помощи ветеранам. Форум продлится до 20 декабря. В его программе — обучающие семинары, стратегические сессии и обмен лучшими практиками в сфере добровольчества.