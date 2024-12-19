Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с добровольцами Самарской области

«Все, что от нас зависит, мы будем делать, делать больше для того, чтобы у вас, у ваших товарищей было больше возможностей для развития. Наверное, в этом и есть ценность нашего российского общества — в том, что мы, не ища выгоды для себя, готовы делиться и дарить свое время, свои знания, свое сердце, свой интеллект для решения нашей общей задачи», — заявил Вячеслав Федорищев.