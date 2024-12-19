Сенат освободил от должности двух судей Верховного суда

Как сообщил председатель Высшего Судебного совета Казахстана Дмитрий Малахов, на рассмотрение Сената внесено представление главы государства об освобождении Ботагоз Ералиевой и Камбара Нурышева от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку.
«Оба судьи достигли пенсионного возраста, имеют опыт судейской работы 28 и 37 лет соответственно. Они пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе. Просим вас поддержать представление главы государства», — сказал Дмитрий Малахов.