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Сенат освободил от должности двух судей Верховного суда

Депутаты Сената на пленарном заседании 19 декабря 2024 года одобрили представление главы государства об освобождении от должностей судей Верховного суда, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщил председатель Высшего Судебного совета Казахстана Дмитрий Малахов, на рассмотрение Сената внесено представление главы государства об освобождении Ботагоз Ералиевой и Камбара Нурышева от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку.

«Оба судьи достигли пенсионного возраста, имеют опыт судейской работы 28 и 37 лет соответственно. Они пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе. Просим вас поддержать представление главы государства», — сказал Дмитрий Малахов.