Сенат освободил от должности члена Высшей аудиторской палаты

Маулен Ашимбаев озвучил, что от избранного Сенатом члена Высшей аудиторской палаты Рашита Ахметова поступило заявление об освобождении от занимаемой должности. «С 2022 года он был членом счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, а затем ВАП. В соответствии с п. 81 прим. 4 регламента Сената комитет по финансам и бюджету предлагает прекратить полномочия и освободить от должности назначенного Сенатом парламента члена Высшей аудиторской палаты Ахметова Рашита Сайрановича», — сказал председатель комитета по финансам и бюджету Султанбек Макежанов.