Главные новости 19 декабря 2024 года

84 беспилотника ВСУ ликвидировали над регионами России
В ночь на 19 декабря над российской территорией нейтрализовали 84 украинских БПЛА самолетного типа. Атаке подверглись восемь регионов. Больше всего беспилотников — 36 — средства ПВО уничтожили над Ростовской областью.
В США обвинили Трампа в стремлении парализовать работу правительства
Представители Белого дома считают, что избранный президент США Дональд Трамп стремится приостановить работу правительства. Представителей партии республиканцев обвинили в «политических играх» с соглашением о пролонгации финансирования федерального госоргана.
В Великобритании допускают отправку военных на Украину
Британских военнослужащих могут отправить на Украину. Речь идет об инструкторах, которые займутся подготовкой бойцов ВСУ. О планах британского Минобороны сообщила газета The Times.
Частный самолет, направлявшийся в РФ, конфисковали в Финляндии
В аэропорту Хельсинки конфисковали легкомоторный самолет Beechcraft, который из Литвы летел в РФ. Судно принадлежит гражданину Латвии, но финских чиновников насторожил маршрут следования самолета.
На Камчатке пропал самолет Ан-2
На Камчатке перестал выходить на связь самолет Ан-2, следовавший по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров не было. Ведутся поиски судна. Следком инициировал проведение доследственной проверки по факту происшествия.