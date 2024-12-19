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Главные новости 19 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 19 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

84 беспилотника ВСУ ликвидировали над регионами России

В ночь на 19 декабря над российской территорией нейтрализовали 84 украинских БПЛА самолетного типа. Атаке подверглись восемь регионов. Больше всего беспилотников — 36 — средства ПВО уничтожили над Ростовской областью.

В США обвинили Трампа в стремлении парализовать работу правительства

Представители Белого дома считают, что избранный президент США Дональд Трамп стремится приостановить работу правительства. Представителей партии республиканцев обвинили в «политических играх» с соглашением о пролонгации финансирования федерального госоргана.

В Великобритании допускают отправку военных на Украину

Британских военнослужащих могут отправить на Украину. Речь идет об инструкторах, которые займутся подготовкой бойцов ВСУ. О планах британского Минобороны сообщила газета The Times.

Частный самолет, направлявшийся в РФ, конфисковали в Финляндии

В аэропорту Хельсинки конфисковали легкомоторный самолет Beechcraft, который из Литвы летел в РФ. Судно принадлежит гражданину Латвии, но финских чиновников насторожил маршрут следования самолета.

На Камчатке пропал самолет Ан-2

На Камчатке перестал выходить на связь самолет Ан-2, следовавший по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров не было. Ведутся поиски судна. Следком инициировал проведение доследственной проверки по факту происшествия.

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