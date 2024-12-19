Принят бюджет Башкирии на 2025 год и ближайшие три года

И. о министра финансов Светлана Малинская пояснила, что объем финансовой помощи Башкортостану из федерального бюджета в 2025 году составит 81,5 млрд рублей — на 12,6 млрд рублей больше, чем планировалось ранее. Уточнен и объем собственных доходов. По сравнению с рассмотрением проекта бюджета в первом чтении он вырос на 1,2 млрд рублей. Дополнительные ассигнования — а суммарно это 13,8 млрд рублей — распределены по отдельным статьям расходов. Они пойдут на поддержку сфер образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, на организацию пассажирских перевозок и другие расходы. Увеличение объема собственных доходов обеспечат акцизы на нефтепродукты — плюс 2 млрд рублей. Вместе с тем прогноз по поступлению штрафов за нарушение правил дорожного движения пересмотрен со снижением на 0,8 млрд рублей.