Принят бюджет Башкирии на 2025 год и ближайшие три года

19 декабря на своем последнем в этом году пленарном заседании депутаты Госсобрания приняли бюджет Башкортостана на ближайшие три года.
И. о министра финансов Светлана Малинская пояснила, что объем финансовой помощи Башкортостану из федерального бюджета в 2025 году составит 81,5 млрд рублей — на 12,6 млрд рублей больше, чем планировалось ранее. Уточнен и объем собственных доходов. По сравнению с рассмотрением проекта бюджета в первом чтении он вырос на 1,2 млрд рублей. Дополнительные ассигнования — а суммарно это 13,8 млрд рублей — распределены по отдельным статьям расходов. Они пойдут на поддержку сфер образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, на организацию пассажирских перевозок и другие расходы. Увеличение объема собственных доходов обеспечат акцизы на нефтепродукты — плюс 2 млрд рублей. Вместе с тем прогноз по поступлению штрафов за нарушение правил дорожного движения пересмотрен со снижением на 0,8 млрд рублей.
«Финансовая политика республики остается взвешенной, бюджет — сбалансированным, а уровень долговой устойчивости — высоким. В проекте бюджета предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств. Кроме того, запланированы значительные средства на поддержку реального сектора экономики и инфраструктурное развитие республики», — подчеркнула и.о. министра финансов Светлана Малинская.
Основные статьи расходов включают образование (94,2 млрд рублей), национальную экономику (65,4 млрд рублей), социальную политику (72 млрд рублей) и медицину (37,8 млрд рублей), что в совокупности составляет 80% всех расходов.
Также в бюджете республики на уровне прошлого года сохранятся средства на 40 мер поддержки участников СВО и членов их семей. На эти цели предусмотрено более 8,2 млрд рублей. Этот объем примерно соответствует средствам 2024 года.
На реализацию национальных проектов в следующем году планируется потратить 43,5 млрд рублей, из них 34,7 млрд рублей из федерального бюджета. Больше всего средств будет направлено на реализацию нацпроекта «Молодежь и дети» — 16,8 млрд рублей и нацпроект «Инфраструктура для жизни» −15,3 млрд рублей.