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Латвия решила продлить режим усиленной охраны границы с Беларусью на 2025 год

Латвия заявила о продлении режима усиленной границы с Беларусью до 30 июня 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Латвия решила продлить режим усиленной охраны границы с Беларусью на 2025 год. Информация опубликована на официальном сайте правительства Латвии, передает Sputnik.by.

В сообщении говорится, что усиленный контроль границы с Беларусью будет действовать на административных территориях Краславского, Аугшдаугавского, Даугавпилского, Лудзенского уездов. В правительстве отметили, что указ был принят в целях обеспечения нерушимости госграницы, предотвращения угроз государству, а также недопущения въезда лиц в Латвию в непредназначенных для этого местах и времени, пресечении подобных попыток. Уточняется, что усиленный режим будет действовать до 30 июня 2025 года.

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