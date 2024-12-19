Латвия решила продлить режим усиленной охраны границы с Беларусью на 2025 год

В сообщении говорится, что усиленный контроль границы с Беларусью будет действовать на административных территориях Краславского, Аугшдаугавского, Даугавпилского, Лудзенского уездов. В правительстве отметили, что указ был принят в целях обеспечения нерушимости госграницы, предотвращения угроз государству, а также недопущения въезда лиц в Латвию в непредназначенных для этого местах и времени, пресечении подобных попыток. Уточняется, что усиленный режим будет действовать до 30 июня 2025 года.