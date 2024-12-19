Утвержден комплекс мер по реализации послания Минниханова на 2025 год

Вторая часть комплексного плана действий, экономическая, включает 108 пунктов. В частности, речь идет об оказании помощи компании «Татнефть» в организации производства технологической цепочки «Параксилол-ТФК-ПЭТФ» и строительстве комплекса по переработке зерна мощностью 250 тыс. тонн в год, контроле за реализацией проекта АО «ТАНЕКО» по запуску второй установки гидрокрекинга мощностью 1,2 млн тонн в год, создании олефинового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме», наращивании производство полиэтилена и гексена-1 на «Казаньоргсинтезе», завершении строительства ГК «СИБУР» НИОКР-центра в Казани и научно-учебного кампуса в Нижнекамске, строительстве комплекса по производству аммиака и карбамида на «Аммонии 2.0» в Менделеевске.