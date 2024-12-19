Сразу 20 вакансий судей открыли в Воронежской области

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области объявила об открытии сразу 20 вакантных должностей. Информация появилась на сайте ККС в среду, 18 декабря. В частности, свободны кресла председателей Нижнедевицкого и Таловского районных судов. Кроме того, вакантны должности:
- судьи Арбитражного суда Воронежской области;
- заместителя председателя Таловского районного суда;
- заместителя председателя Новоусманского районного суда;
- двух судей Левобережного районного суда Воронежа;
- судьи Ленинского районного суда Воронежа;
- судьи Коминтерновского районного суда Воронежа;
- судьи Поворинского районного суда;
- двух судей Борисоглебского городского суда;
- судьи Павловского районного суда;
- мирового судьи участка № 7 в Коминтерновском судебном районе;
- мирового судьи участка № 10 в Коминтерновском судебном районе;
- мирового судьи участка № 7 в Ленинском судебном районе;
- мирового судьи участка № 1 в Калачеевском судебном районе;
- мирового судьи участка № 4 в Калачеевском судебном районе;
- мирового судьи участка № 4 в Павловском судебном районе;
- мирового судьи участка № 3 в Панинском судебном районе.
Заявления от претендентов будут принимать до 24 января 2025 года. Документы, которые поступят после этой даты, рассматривать не будут.
Ранее стало известно, что ККС удовлетворила заявления о прекращении полномочий двух судей. С 3 февраля в отставку уходит судья Советского райсуда Лилия Винокурова, а с 17 февраля — мировой судья участка № 1 в Лискинском судебном районе Светлана Савостина.