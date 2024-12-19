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В Севастополе происходят ночные отключения интернета

Отключение интернета может произойти в любое время.

Источник: Правительство города Севастополя

В Севастополе по ночам отключают мобильный интернет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополе обеспечение безопасности жителей стоит на первом плане, заявил губернатор. В городе уже больше года происходит отключение мобильного интернета ночью. О таких действиях не предупреждают заранее, отметил политик.

Оперативный штаб отслеживает изменения обстановки. При этом, сохраняется возможность использования голосовой связи и отправки SMS-сообщений операторами, заключил губернатор.

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